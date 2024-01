Fünf Jahre Haft nach Messerattacke auf Parkplatz beantragt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Frankfurt-Sossenheim soll der 26 Jahre alte mutmaßliche Angreifer fünf Jahre in Haft. Die Staatsanwaltschaft plädierte am Freitag auf versuchten Totschlag, gefährliche und einfache Körperverletzung. Nach der Tat im März vergangenen Jahres war der Somalier auch noch in ein nahe gelegenes Bürohaus geflüchtet und hatte eine Angestellte misshandelt. Die Verteidigung forderte eine niedrigere Strafe. (AZ 3590 Js 216458/23)