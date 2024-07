Fünf Kinder bei Busunfall leicht verletzt

Fulda (dpa/lhe) - Beim Unfall mit einem Linienbus sind in Fulda fünf Kinder leicht verletzt worden. Der Bus sei aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Andere Fahrzeuge seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen. Die Kinder wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Fahrgäste des Busses wurden nicht verletzt. Weitere Details zum Unfallhergang und dem Alter der Kinder waren zunächst nicht bekannt.