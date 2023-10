Fünf Polizisten werden bei Unfall auf Einsatzfahrt verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fünf Polizisten sind bei einem Unfall mit einem Streifenwagen in Frankfurt verletzt worden. Die Beamten seien mit Blaulicht auf dem Weg zum Einsatz in der Innenstadt gewesen, als sie mit dem Fahrzeug witterungsbedingt von der Fahrbahn abkamen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Daraufhin seien sie mit dem Auto gegen einen Laternenmast gestoßen und auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden, wo der Wagen ein stehendes Fahrzeug touchierte.