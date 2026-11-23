Immenstaad am Bodensee (dpa/lsw) - Mit fünf Promille ist ein Autofahrer erst gegen ein geparktes Auto in Immenstaad im Bodenseekreis gefahren und danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, schaute sich der 44-Jährige den Schaden an dem anderen Auto an - statt den Unfall zu melden, sei er jedoch in seine Ferienwohnung gegangen. Ein Zeuge habe den Vorfall am Samstagnachmittag beobachtet und die Polizei gerufen.