Fünf Promille - Mann fährt gegen Auto und flüchtet
Ein 44-Jähriger verursacht stark betrunken einen Unfall, sieht sich das beschädigte Auto an und fährt weiter. Seinen Führerschein ist der Mann erstmal los.
Immenstaad am Bodensee (dpa/lsw) - Mit fünf Promille ist ein Autofahrer erst gegen ein geparktes Auto in Immenstaad im Bodenseekreis gefahren und danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, schaute sich der 44-Jährige den Schaden an dem anderen Auto an - statt den Unfall zu melden, sei er jedoch in seine Ferienwohnung gegangen. Ein Zeuge habe den Vorfall am Samstagnachmittag beobachtet und die Polizei gerufen.
Die Beamten fuhren den Angaben nach zu dem Mann nach Hause und führten bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Anschließend musste er im Krankenhaus noch zwei Blutproben abgeben. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.