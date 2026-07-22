Technischer Defekt

Fünf Verletzte bei Brand in Aluminiumwerk

Ein technischer Defekt löst in einem Aluminiumwerk einen Brand aus. Fünf Mitarbeiter werden verletzt, zwei müssen ins Krankenhaus.

Fünf Menschen wurden beim Löschversuch verletzt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Fünf Menschen wurden beim Löschversuch verletzt. (Symbolbild)

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Beim Brand einer Maschine in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind fünf Mitarbeiter der dortigen Aluminiumwerke verletzt worden. Grund für das Feuer soll ein technischer Defekt gewesen sein, teilte die Polizei mit. Mitarbeiter löschten den Brand, wobei sie sich fünf davon verletzten. Zwei kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Gebäude wurde evakuiert und die Maschine ist laut Polizei unbrauchbar.

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