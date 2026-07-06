Fünf Verletzte bei Kollision von zwei Autos in Marburg
Ein Autofahrer gerät auf die Gegenfahrbahn, mehrere Menschen werden verletzt. Ein erster Test schlägt positiv auf Betäubungsmittel an.
Marburg (dpa/lhe) - Fünf Jugendliche und junge Erwachsene haben beim Zusammenstoß zweier Autos in Marburg Verletzungen erlitten. Ein 33-jähriger Fahrer, ein 20-Jähriger und eine 17-Jährige seien schwer, ein 20-jähriger Fahrer und eine 17-jährige Mitfahrerin leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.
Der 20 Jahre alte Fahrer sei am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Auto des 33-Jährigen zusammengestoßen. Ein Vortest habe bei dem 20-Jährigen positiv auf Betäubungsmittel angeschlagen, teilte die Polizei mit. Es sei eine Blutentnahme angeordnet und ein Gutachter hinzugezogen worden.