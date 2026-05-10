Unfälle

Für Rettungswagen Platz gemacht – und Unfall verursacht

Ein Autofahrer will einem Rettungswagen mit Blaulicht den Weg freimachen – doch sein verbotenes Abbiegemanöver endet mit einem Unfall.

Beim Unfall mit einem Rettungswagen wurde niemand verletzt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Beim Unfall mit einem Rettungswagen wurde niemand verletzt. (Symbolbild)

Lahr (dpa/lsw) - Weil er einem Rettungswagen den Weg frei machen wollte, hat ein Autofahrer einen Unfall in Lahr (Ortenaukreis) verursacht. Der Rettungswagen war auf einer Einsatzfahrt und fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, wie die Polizei mitteilte. 

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Ein 48 Jahre alter Fahrer, der mit seinem Auto in die gleiche Richtung unterwegs war, wollte dem von hinten herannahenden Einsatzfahrzeug Platz machen und bog an einer Kreuzung nach links ab, was den Angaben zufolge verboten ist. 

Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem gerade vorbeifahrenden Rettungswagen. Dieser habe noch versucht, auszuweichen und kollidierte mit einem weiteren Auto. Bei dem Vorfall am Samstag sei niemand verletzt worden. Der Rettungswagen sei ohne Patienten unterwegs gewesen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 12.000 Euro.

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