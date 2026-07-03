2. Bundesliga

Fürth verpflichtet Paul Will fest

Paul Will half dabei mit, dass Fürth über die Relegation gegen Rot-Weiss Essen noch in der zweiten Liga geblieben ist. Jetzt hat Darmstadt 98 den Fußballprofi endgültig an die Franken abgegeben.

Vertrag bis 2029 in Fürth: Paul Will (r.). (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Vertrag bis 2029 in Fürth: Paul Will (r.). (Archivbild)

Fürth/Darmstadt (dpa) - Mittelfeldspieler Paul Will bleibt der SpVgg Greuther Fürth erhalten. Der 27-Jährige, der zuletzt beim Zweitliga-Konkurrenten SV Darmstadt 98 unter Vertrag stand, wechselt nach halbjähriger Leihe nun fest zu den Franken. Dies teilten beide Clubs mit. Will unterschrieb im Ronhof ein Arbeitspapier bis Sommer 2029.

«Enorm wertvoller Faktor für unsere Kabine» 

«Wir alle wissen, was wir an Paul haben. Er hat uns in der Rückrunde entscheidend dabei geholfen, unser gesamtes Gefüge zu stabilisieren», sagte Fürths Cheftrainer Heiko Vogel. «Neben seinen Qualitäten auf dem Platz und seiner beeindruckenden Kämpfermentalität ist er ein enorm wertvoller Faktor für unsere Kabine und jemand, an dem sich besonders unsere jungen Spieler orientieren können.» Will war im Juli 2024 ablösefrei von Dynamo Dresden nach Darmstadt gewechselt.

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