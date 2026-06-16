2. Fußball-Bundesliga

Fürther Kaderplaner wechselt nach Hoffenheim

Bei der SpVgg Greuther Fürth gibt es eine personelle Änderung. Der Kaderplaner wechselt nach Hoffenheim. Der neue Geschäftsführer will eigene Impulse setzen.

Philp (hier noch im Heidenheimer Trikot) verlässt die SpVgg Greuther Fürth. (Archivbild) Foto: picture alliance / Stefan Puchner/dpa
Philp (hier noch im Heidenheimer Trikot) verlässt die SpVgg Greuther Fürth. (Archivbild)

Fürth (dpa) - Kaderplaner Ronny Philp verlässt Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth und wechselt zur TSG 1899 Hoffenheim. Der 37-Jährige übernimmt dort die Leitung des Kadermanagements für die U23 und die U19. Philp war einst Spieler der Spielvereinigung. Seit November 2024 leitete er die Kaderplanung, nachdem er zuvor als Scout für die Spielvereinigung tätig war. 

Das Tagesgeschäft läuft nach Vereinsangaben unter der Führung des neuen Sport-Geschäftsführers Daniel Meyer weiter. Dieser werde seine Vorstellungen zur strukturellen und inhaltlichen Ausrichtung des Scouting-Bereichs vorantreiben.

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