Fuldaer Bischof spricht in Botschaft von Friedenssehnsucht

Fulda (dpa/lhe) - Der Fuldaer Bischof Michael Gerber hat in seiner Weihnachtsbotschaft mit Blick auf den Gaza-Krieg und weitere Konflikte weltweit das «Friedenslicht aus Bethlehem» als Zeichen der Hoffnung bezeichnet. Im Weihnachtsgottesdienst im Fuldaer Dom will Gerber laut Predigtentwurf die tiefe Sehnsucht nach Frieden betonen, die Menschen unterschiedlicher Herkunft und Überzeugungen verbinde. Um die Spirale von Hass und Gewalt durchbrechen und Konflikte lösen zu können, müsse man hinter die jeweiligen Interessen und Positionen der Konfliktparteien schauen, sagt Gerber. Bereits an Heiligabend will der Bischof zudem in seiner Videobotschaft zu Weihnachten ebenfalls auf das Thema Frieden eingehen.