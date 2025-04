Fund zweier Verletzter sorgt für größeren Polizei-Einsatz

Wetzlar (dpa/lhe) - Nach dem Fund zweier verletzter Menschen auf einem Feldweg in Wetzlar-Blasbach ist die Polizei dort aktuell in einem großen Einsatz. Die Hintergründe - um wen es sich bei den Menschen handelt, wie schwer ihre Verletzungen sind und wie sie ihnen beigefügt wurden - waren nach der Aussage einer Sprecherin der mittelhessischen Polizei am Morgen noch Gegenstand der Ermittlungen.