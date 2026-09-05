Hubschrauber im Einsatz

Fußgänger auf der Straße angefahren und schwer verletzt

Ein Mann läuft auf einem Gehweg durch Gengenbach. Dann tritt er auf die Fahrbahn. Mit schlimmen Folgen.

Der Fußgänger kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Fußgänger kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Gengenbach (dpa/lsw) - Ein Fußgänger ist auf einer Straße in Gegenbach (Ortenaukreis) angefahren und schwer verletzt worden. Der 74-Jährige soll ersten Erkenntnissen nach plötzlich von einem Gehweg auf die Straße getreten sein, teilte die Polizei mit. Die 35 Jahre alte Autofahrerin habe demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen können und es kam zum Zusammenprall. Der Fußgänger sei am Freitagabend in ein Krankenhaus gekommen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

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