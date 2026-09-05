Fußgänger auf der Straße angefahren und schwer verletzt

Gengenbach (dpa/lsw) - Ein Fußgänger ist auf einer Straße in Gegenbach (Ortenaukreis) angefahren und schwer verletzt worden. Der 74-Jährige soll ersten Erkenntnissen nach plötzlich von einem Gehweg auf die Straße getreten sein, teilte die Polizei mit. Die 35 Jahre alte Autofahrerin habe demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen können und es kam zum Zusammenprall. Der Fußgänger sei am Freitagabend in ein Krankenhaus gekommen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.