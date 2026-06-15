Fußgänger auf Straße von Auto angefahren - schwer verletzt
In der Nacht erfasst ein Auto einen 24-Jährigen im Frankfurter Bahnhofsviertel. Was bislang über den Unfall bekannt ist.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist beim Überqueren einer Fahrbahn im Frankfurter Bahnhofsviertel von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 24-jährige Mann sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Hintergründe des Unfalls in der Nacht zum Sonntag müssen noch ermittelt werden.