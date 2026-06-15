Frankfurter Bahnhofsviertel

Fußgänger auf Straße von Auto angefahren - schwer verletzt

In der Nacht erfasst ein Auto einen 24-Jährigen im Frankfurter Bahnhofsviertel. Was bislang über den Unfall bekannt ist.

Lebensgefahr besteht für den Fußgänger nicht. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Lebensgefahr besteht für den Fußgänger nicht. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist beim Überqueren einer Fahrbahn im Frankfurter Bahnhofsviertel von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 24-jährige Mann sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Hintergründe des Unfalls in der Nacht zum Sonntag müssen noch ermittelt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto erfasst Fußgänger – 76-Jähriger schwer verletzt
Verkehrsunfall

Auto erfasst Fußgänger – 76-Jähriger schwer verletzt

Ein älterer Mann wird in Kassel von einem rückwärts fahrenden Auto erfasst und schwer verletzt. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

12.03.2026

Fußgänger in Frankfurt angefahren und tödlich verletzt
Unfälle

Fußgänger in Frankfurt angefahren und tödlich verletzt

Nach einem tödlichen Unfall in Frankfurt ermittelt die Polizei: Ein Fußgänger wurde an einer Ampel von einem Auto erfasst. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

27.01.2026

Fußgänger angefahren - Verletzte außer Lebensgefahr
Landkreis Esslingen

Fußgänger angefahren - Verletzte außer Lebensgefahr

In Notzingen werden am Mittwochabend zwei Fußgänger von einem Auto erfasst. Die Ermittlungen zum Hintergrund laufen, den Opfern geht es immerhin etwas besser.

15.05.2025

Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt
Unfall

Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Im Main-Kinzig-Kreis wird ein Mann von einem Auto angefahren. Per Lichthupe versucht ein anderer Autofahrer noch, den Fahrer des Unfallwagens auf den Fußgänger aufmerksam zu machen. Vergeblich.

01.05.2025

Fußgänger angefahren und schwer verletzt
Unfall

Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Eine Fahrerin erfasst zwischen zwei Ortschaften einen Fußgänger mit ihrem Auto. Die genauen Umstände sind noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

20.10.2024