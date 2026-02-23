Zeugensuche

Fußgänger schwer verletzt gefunden - Unfallfahrer flüchtig

Passanten entdecken am frühen Morgen auf einer Straße in Frankfurt einen schwer verletzten Mann. Erste Hinweise deuten auf eine Kollision mit einem Fahrzeug hin. Was bislang bekannt ist.

Polizei geht von möglicher Unfallflucht aus. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Polizei geht von möglicher Unfallflucht aus. (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Passanten haben am frühen Morgen einen schwer verletzten 44-Jährigen auf einer Straße gefunden. Der Mann habe nicht ansprechbar auf der Fahrbahn im Frankfurter Stadtteil Ostend gelegen, wie die Polizei Frankfurt mitteilte. Trümmerteile vor Ort deuteten laut einer Sprecherin auf eine Kollision mit einem Fahrzeug hin.

Zeugen meldeten den Verletzten den Angaben zufolge gegen 4.40 Uhr der Polizei. Nach einem bislang nicht näher bekannten Unfallfahrzeug und dem flüchtigen Fahrer wird gesucht. Der 44-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, so die Sprecherin. Er sei dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen. Die Polizei sucht Zeugen.

