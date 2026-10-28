Verkehrsunfall

Fußgänger stirbt bei Zusammenstoß mit Motorrad

Ein Motorradfahrer biegt in eine Straße ein, während ein Mann mit Rollator diese überquert. Der Zusammenstoß hat für beide schwerwiegende Folgen.

Rettungskräfte versuchten, den 63-Jährigen wiederzubeleben. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Rettungskräfte versuchten, den 63-Jährigen wiederzubeleben. (Symbolbild)

Kehl (dpa/lsw) - Ein 63 Jahre alter Fußgänger ist in Kehl (Ortenaukreis) von einem Motorrad erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann hatte am Dienstagabend mit einem Rollator eine Straße überquert, als er von dem Motorrad erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Der 63-Jährige starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle.

Der 58 Jahre alte Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten zur Rekonstruktion des Unfalls an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
85-Jähriger von Motorrad erfasst – schwere Kopfverletzungen
Unfälle

85-Jähriger von Motorrad erfasst – schwere Kopfverletzungen

Ein 17-jähriger Motorradfahrer übersieht in Kriftel einen Fußgänger. Der Zusammenstoß endet für den 85-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen.

28.03.2026

Motorradfahrer nach Unfall gestorben
Landkreis Marburg-Biedenkopf

Motorradfahrer nach Unfall gestorben

Ein 49-Jähriger fährt in einer Ortschaft mit dem Motorrad. Plötzlich biegt ein entgegenkommender Kleintransporter ab und erfasst das Motorrad. Der Zusammenprall endet tödlich.

28.03.2025

Verkehr

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß von Motorrad und Auto

Ein Motorradfahrer prallt am Ende einer leichten Rechtskurve auf ein Auto. Den Unfallhergang soll nun ein Experte klären.

24.06.2024

Straßenverkehr

Zwei Tote bei Zusammenstoß von Biker mit Fußgänger

Der Motorradfahrer hat den 81-jährigen Fußgänger angefahren. Beide sterben an der Unfallstelle. Vieles ist noch unklar.

29.05.2023

Unfall

Fußgänger beim Straße überqueren von Motorrad erfasst

03.05.2023