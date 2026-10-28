Fußgänger stirbt bei Zusammenstoß mit Motorrad
Ein Motorradfahrer biegt in eine Straße ein, während ein Mann mit Rollator diese überquert. Der Zusammenstoß hat für beide schwerwiegende Folgen.
Kehl (dpa/lsw) - Ein 63 Jahre alter Fußgänger ist in Kehl (Ortenaukreis) von einem Motorrad erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann hatte am Dienstagabend mit einem Rollator eine Straße überquert, als er von dem Motorrad erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Der 63-Jährige starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle.
Der 58 Jahre alte Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten zur Rekonstruktion des Unfalls an.