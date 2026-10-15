Tödlicher Verkehrsunfall

Fußgänger stirbt nach Unfall in Wetzlar

Ein Mann überquert die Straße und wird von einem abbiegenden Auto erfasst. Ein Sachverständiger soll nun klären, wie es zu dem Unfall kam.

Rettungskräfte reanimierten den Mann an der Unfallstelle und brachten ihn in eine Klinik, wo er später starb. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Rettungskräfte reanimierten den Mann an der Unfallstelle und brachten ihn in eine Klinik, wo er später starb. (Symbolbild)

Wetzlar (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist in Wetzlar von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der 40-Jährige sei am Abend des Unfalltages in einer Klinik gestorben, teilte das Polizeipräsidium in Gießen mit. Am Mittwochmorgen hatte er im Stadtteil Garbenheim in einer Kurve die Straße überquert, dabei wurde er von einem abbiegenden Auto erfasst. 

Rettungskräfte reanimierten den Mann an der Unfallstelle und brachten ihn in eine Klinik, wo er später starb. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, es wurde ein Sachverständiger beauftragt.

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