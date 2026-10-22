Schwerer Unfall in Offenbach

Fußgänger von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein Fußgänger wird an einer Kreuzung von einem Auto erfasst. Er ringt um sein Leben. Die Polizei sucht Menschen, die den Unfall beobachtet haben.

Die Polizei zog einen Sachverständigen zu den Ermittlungen hinzu. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei zog einen Sachverständigen zu den Ermittlungen hinzu. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist in der Offenbacher Innenstadt von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ein 22 Jahre alter Autofahrer fuhr den Mann am Abend an einer Kreuzung an, wie die Polizei mitteilte. Der Fußgänger war wohl im Bereich einer Ampelanlage auf die Fahrbahn getreten.

Der Mann, bei dem es sich um einen 64-Jährigen handeln soll, wurde durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei zog einen Sachverständigen zu den Ermittlungen hinzu. Unter anderem soll untersucht werden, wie schnell der 22-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls fuhr und was die Ampel für beide Beteiligten kurz vor dem Zusammenstoß anzeigte.

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Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten am späten Abend noch an. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

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