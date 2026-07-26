Verkehr

17 Jahre alter Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Ein junger Mann wird bei einem Zusammenstoß verletzt. Nach dem schweren Unfall in Obertshausen sucht die Polizei Zeugen.

Der 17 Jahre alte Mann kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
Der 17 Jahre alte Mann kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Obertshausen (dpa/lhe) - Ein 17 Jahre alter Fußgänger ist bei Obertshausen von einem Auto auf die Straße geschleudert und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann soll eine Ampel auf einer Bundesstraße überquert haben, als ein 66 Jahre alter Fahrer ihn mit seinem Auto erfasst habe, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer blieb demnach unverletzt. 

Zeugen hätten angegeben, dass der «Fahrer bei Grünlicht gefahren sei und der Fußgänger die Fahrbahn trotz Rotlicht betreten habe», schrieb die Polizei. Die Ermittlungen zum Unfall am Samstagabend seien aber noch nicht abgeschlossen. Die Kreuzung wurde laut Polizei für vier Stunden gesperrt. Sie bittet Zeugen, sich zu melden.

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