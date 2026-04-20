Fußgänger von Bus erfasst und getötet

Mühlacker (dpa/lsw) - Ein Fußgänger ist in Mühlacker (Enzkreis) von einem Linienbus erfasst und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus noch unbekannter Ursache auf die Fahrbahn getreten. Der Fußgänger sei daraufhin von dem Bus erfasst und so schwer verletzt worden, dass er an der Unfallstelle starb.