Unfälle

Fußgänger von Bus erfasst und getötet

Ein Mann tritt plötzlich auf die Straße und wird von einem Bus tödlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen und klärt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Mehrere Fahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Mehrere Fahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. (Symbolbild)

Mühlacker (dpa/lsw) - Ein Fußgänger ist in Mühlacker (Enzkreis) von einem Linienbus erfasst und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus noch unbekannter Ursache auf die Fahrbahn getreten. Der Fußgänger sei daraufhin von dem Bus erfasst und so schwer verletzt worden, dass er an der Unfallstelle starb.

Noch sei unklar, warum der Mann auf die Straße getreten sei. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Ein Sachverständiger soll ein Gutachten erstellen.

Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn voll gesperrt. Mehrere Fahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.

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