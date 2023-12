Fußgänger von Müllwagen angefahren und schwer verletzt

Mittenaar (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist im Lahn-Dill-Kreis von einem Müllwagen angefahren und schwer verletzt worden. Der 61-Jährige sei am Mittwochmorgen auf dem Gelände einer Tankstelle in Mittenaar vor dem Wagen entlanggelaufen, teilte die Polizei in Gießen mit. Der Laster sei angefahren und gegen den Fußgänger geprallt, der daraufhin gestürzt sei. Anschließend sei ihm der Müllwagen über die Füße gefahren. Der verletzte Mann wurde in eine Klinik gebracht, der Müllwagen-Fahrer erlitt einen Schock. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger beauftragt.