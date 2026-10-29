Schwerer Verkehrsunfall

Fußgängerin und Kind sterben bei Unfall mit Lkw

Ein Lastwagen fährt rückwärts zu einem Grundstück und erfasst dabei ein kleines Kind im Kinderwagen und eine Frau - für sie kommt jede Hilfe zu spät.

Die Frau und das Kind starben noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Frau und das Kind starben noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Hausen im Wiesental (dpa/lsw) - Ein einjähriges Kind und eine Frau sind in Hausen im Wiesental (Landkreis Lörrach) von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Lkw rückwärts zu einem Grundstück. Dabei sei es zu einer Kollision mit der 62-Jährigen und dem Kind im Kinderwagen gekommen, die sich hinter dem Lkw befunden hätten. 

Beide starben der Polizei zufolge noch vor Ort. Der Unfall geschah demnach am Vormittag, die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Ende März war es im Südwesten zu einem ähnlichen Unglück gekommen, als ein Lastwagen in Schramberg (Landkreis Rottweil) eine 29 Jahre alte Mutter und ihren drei Jahre alten Sohn auf dem Gehweg erfasste. Beide starben noch an der Unfallstelle. Der 53-jährige Lkw-Fahrer hatte mutmaßlich aufgrund medizinischer Ursache das Bewusstsein am Steuer verloren. Die Ermittlungen wurden später eingestellt.

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