Schwerer Verkehrsunfall

Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Die Polizei wird am frühen Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Eine Frau muss ins Krankenhaus gebracht werden. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?

Die Unfallursache wird der Polizei zufolge noch ermittelt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Unfallursache wird der Polizei zufolge noch ermittelt. (Symbolbild)

Rotenburg an der Fulda (dpa/lhe) - Eine Fußgängerin ist in den frühen Morgenstunden im Landkreis Hersfeld-Rotenburg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen mitteilte, erfasste ein 25 Jahre alter Autofahrer die Frau gegen 05.30 Uhr auf einer Straße in Rotenburg an der Fulda. 

Der Mann blieb demnach unverletzt, die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache sei noch unklar, hieß es. Es kommt laut Polizei im Bereich der Ortsdurchfahrt Lispenhausen zu Verkehrsbehinderungen.

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