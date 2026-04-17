Freiburger Höhenflug

«Gänsehaut»: Schuster denkt in der Euphorie auch an Streich

Nach Freiburgs Einzug ins Europa-League-Halbfinale wird Trainer Julian Schuster emotional. Er berichtet von einem bewegenden Moment. Von den Reisen des SC will er noch Kindern und Enkeln erzählen.

Spielt der SC Freiburg im Mai womöglich gleich um zwei Titel? Foto: Lalo R. Villar/AP/dpa
Spielt der SC Freiburg im Mai womöglich gleich um zwei Titel?

Vigo (dpa) - Julian Schuster wirkte regelrecht elektrisiert. «Ich bekomme schon wieder eine Gänsehaut», sagte der Trainer des SC Freiburg, als er auf seinen Vorgänger Christian Streich angesprochen wurde. Beim Hinspiel gegen Celta Vigo habe er gesehen, wie der auf der Tribüne sitzende Streich auf der Anzeigetafel eingeblendet worden sei, berichtete Schuster: «Das hat mich unglaublich motiviert.» Sie hätten so viel gemeinsam. Womöglich ist auch das ein Grund für die bemerkenswerte Europapokal-Reise des SC in dieser Saison.

Ein Halbfinale nach dem anderen

Seit Donnerstagabend steht fest: Sie geht noch weiter. Nach den souveränen Siegen gegen Vigo (3:0, 3:1) trifft der Fußball-Bundesligist im Halbfinale der Europa League am 30. April und 7. Mai auf Sporting Braga aus Portugal. Zuvor steht noch das DFB-Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart am kommenden Donnerstag an. Spielt der Sport-Club im Mai womöglich sogar um zwei Titel? Um einen internationalen in Istanbul und einen nationalen in Berlin? In der aktuellen Form ist Schuster und seinen Schützlingen wirklich alles zuzutrauen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Sehr erwachsen» fand Offensivmann Vincenzo Grifo den Freiburger Auftritt beim Rückspiel in Vigo. «Unglaublich stolz» sei er nach dem erneuten Erfolg über die Spanier gewesen. Schuster lobte den «Fokus» und die «Energie» seiner Mannschaft. Die gelte es nun weiter beizubehalten, so der 41-Jährige. Auch im Liga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Erst im zweiten Jahr Chefcoach des SC: Julian Schuster. Foto: Lalo R. Villar/AP/dpa
Erst im zweiten Jahr Chefcoach des SC: Julian Schuster.

Schuster über Vorgänger Streich: «Es steckt so viel von ihm in mir»

Das Duell mit dem schwäbischen Abstiegskandidaten gehört anders als die für Freiburg immer noch besonderen Europapokal-Abende zum Tagesgeschäft. Mit der gleichen Konzentration will Schuster es trotzdem angehen. Eine gewisse Demut an den Tag zu legen, war und ist dem Ex-Profi schon immer wichtig. 

Genau wie seinem Vorgänger, von dem er im Sommer 2024 den Posten des Cheftrainers übernommen hat. «Es steckt so viel von ihm in mir», sagte Schuster über Freiburgs langjährigen Kulttrainer Streich. Beide hätten sie den Club «tief im Herzen», beide seien sie «mit ihm gewachsen», erklärte er. Streich gebe ihm weiterhin «so viel Kraft», betonte der ehemalige Kapitän des SC.

Schuster sei die «optimale Lösung» gewesen, als es um sein Erbe ging, hatte Streich selbst zuletzt erklärt. «Ich bin zwar nicht überrascht, aber freue mich natürlich, dass er so erfolgreich ist», sagte er über seinen Nachfolger.

Saiers Sonderlob für Freiburgs Trainer

Eine Mannschaft richtig zu führen und zu motivieren, das hat Schuster von Streich offenbar übernommen. Das ganze Trainer-Team arbeite «extrem akribisch im Kollektiv», sagte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier bei RTL. Gerade Schuster mache es aber «vor der Gruppe außergewöhnlich gut».

So gut, dass die Breisgauer - anders als früher - in den entscheidenden Wochen und Monaten einer Saison nun nicht etwa gegen den Abstieg, sondern tatsächlich um Trophäen kämpfen. 2022 verloren sie - noch unter Streich - das DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig. Gelingt ihnen diesmal, im zweiten Jahr unter Schuster als Cheftrainer, in einem der Wettbewerbe der ganz große Wurf?

Von den internationalen Reisen des SC kann Schuster jedenfalls gar nicht genug bekommen. Den Fußball in anderen Ländern kennenzulernen, finde er sehr schön, sagte der Coach. Abende wie in Vigo werde er «nie vergessen». Davon werde er noch den Kindern und Enkeln erzählen, meinte er. Und bekam womöglich ein weiteres Mal eine Gänsehaut.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Außergewöhnlich gut»: Schuster verzückt seine Freiburger
Fußball-Europa-League

«Außergewöhnlich gut»: Schuster verzückt seine Freiburger

Für SC-Trainer Julian Schuster gibt's nach dem Halbfinal-Einzug ein großes Lob. Sein Vorgänger wirkt gar nicht überrascht vom Erfolg des 41-Jährigen. Auch ein Stürmer liefert weiter konsequent ab.

17.04.2026

Freiburg und Mainz vor Halbfinal-Einzug im Europapokal
Fußball

Freiburg und Mainz vor Halbfinal-Einzug im Europapokal

Der SC Freiburg und der FSV Mainz 05 stehen vor weiteren großen Europapokal-Abenden. Beide gehen mit guten Aussichten in ihre Viertelfinal-Rückspiele.

16.04.2026

Gala nach Grifo-Traumtor: Freiburg auf Halbfinal-Kurs
Fußball-Europa-League

Gala nach Grifo-Traumtor: Freiburg auf Halbfinal-Kurs

Der SC Freiburg zeigt ein ganz starkes Viertelfinal-Hinspiel gegen Celta Vigo. Auch Ex-Coach Christian Streich fiebert mit. Vincenzo Grifo ebnet früh und sehenswert den Weg zum historischen Heimsieg.

09.04.2026

Schuster emotional: Freiburgs Kampf um die Königsklasse
Fußball-Bundesliga

Schuster emotional: Freiburgs Kampf um die Königsklasse

Die Europapokal-Rückkehr ist für den SC Freiburg greifbar nah, der späte Ausgleich gegen Leverkusen dennoch ein herber Dämpfer. Trainer Julian Schuster hält eine bemerkenswerte Rede.

05.05.2025

Bundesliga

SC Freiburg bestätigt Schuster als Streich-Nachfolger

Die Fußball-Bundesliga kann auf ein neues Trainer-Gesicht gespannt sein: Ex-Profi Julian Schuster wird Nachfolger von Christian Streich beim SC Freiburg.

22.03.2024