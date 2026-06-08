Bundesliga

Garai Zeeb verlässt die Skyliners-Basketballer

Ein Aufbauspieler und Dauerbrenner verlässt die Frankfurter Korbjäger. Sein neuer Club ist noch nicht bekannt.

Garai Zeeb (l.) sucht eine neue Herausforderung. (Archivbild) Foto: Axel Heimken/dpa
Garai Zeeb (l.) sucht eine neue Herausforderung. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Garai Zeeb verlässt die Basketballer der Skyliners Frankfurt nach insgesamt sechs Jahren. Über den neuen Arbeitgeber des 29 Jahre alten Guard machte der hessische Basketball-Bundesligist keine Angaben. 

Zeeb war 2015 von Bremerhaven an den Main gekommen. Zwischendurch spielte er für Braunschweig, Trier und Karlsruhe. «Garai ist ein Skyliner durch und durch. Er ist damals als NBBL-Spieler nach Frankfurt gekommen, hat hier alle Stationen durchlaufen und unglaublich viel für unseren Verein geleistet», sagte Skyliners-Sport-Geschäftsführer Sebastian Gleim.

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