Gartenhütte in Flammen – Besitzer in Klinik gebracht
Auf einem Gartengrundstück bei Sinzheim brennen eine Hütte und mehrere Anbauten. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an.
Sinzheim (dpa/lsw) - Auf einem Gartengrundstück in Sinzheim (Landkreis Rastatt) haben eine Gartenhütte und mehrere Anbauten gebrannt. Der Besitzer wurde leicht verletzt und in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Ursache für den Brand wird noch ermittelt.
Das Feuer breitete sich den Angaben zufolge rasch aus, wobei sich eine große Rauchwolke entwickelte. Um den Brand einzudämmen, war die Feuerwehr mit 18 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Eine Gefahr für Anwohner oder den Verkehr auf der nahen Bundesstraße 3 bestand nicht.