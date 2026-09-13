Gartenhütte in Flammen – Besitzer in Klinik gebracht

Sinzheim (dpa/lsw) - Auf einem Gartengrundstück in Sinzheim (Landkreis Rastatt) haben eine Gartenhütte und mehrere Anbauten gebrannt. Der Besitzer wurde leicht verletzt und in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Ursache für den Brand wird noch ermittelt.