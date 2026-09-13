Rauchwolken über Sinzheim

Gartenhütte in Flammen – Besitzer in Klinik gebracht

Auf einem Gartengrundstück bei Sinzheim brennen eine Hütte und mehrere Anbauten. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand einer Gartenhütte einzudämmen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand einer Gartenhütte einzudämmen. (Symbolbild)

Sinzheim (dpa/lsw) - Auf einem Gartengrundstück in Sinzheim (Landkreis Rastatt) haben eine Gartenhütte und mehrere Anbauten gebrannt. Der Besitzer wurde leicht verletzt und in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Ursache für den Brand wird noch ermittelt.

Das Feuer breitete sich den Angaben zufolge rasch aus, wobei sich eine große Rauchwolke entwickelte. Um den Brand einzudämmen, war die Feuerwehr mit 18 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Eine Gefahr für Anwohner oder den Verkehr auf der nahen Bundesstraße 3 bestand nicht.

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