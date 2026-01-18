Bild
Feuerwehreinsatz

Gaskartusche zu nah am Campinggrill - Explosion

Beim Kochen mit einem gasbetriebenen Grill löst eine nebenstehende Kartusche einen Brand aus - und zerstört eine Küche.

Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus: In einer Küche ist eine Gaskartusche explodiert. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus: In einer Küche ist eine Gaskartusche explodiert. (Symbolbild)

Eningen unter Achalm (dpa/lsw) - Weil eine Gaskartusche zu nah an einem Campinggrill stand, hat es in einer Küche im Kreis Reutlingen eine Explosion gegeben. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Ein Sprecher sagte, dass die Bewohner am Samstag mit einem Campinggrill kochten, der mit einer Gaskartusche betrieben wurde. Eine weitere Kartusche, die daneben stand, sei durch die Hitze explodiert und habe Teile der Küche in Eningen unter Achalm in Brand gesetzt. 

Als die Feuerwehr eintraf, sei der Brand bereits gelöscht gewesen, wie es hieß. Die Küche ist laut Angaben der Polizei vorerst nicht mehr nutzbar. Die weiteren Parteien im Mehrfamilienhaus seien vom Brand nicht betroffen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 5.000 Euro.

