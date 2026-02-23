Gasleck bei Gartenarbeiten – Häuser in Baunatal evakuiert
Bei Arbeiten im Garten tritt Gas aus, mehrere Häuser werden evakuiert. Zwei Menschen benötigen medizinische Betreuung – laut Stadt ohne schwerwiegende Verletzungen.
Baunatal (dpa/lhe) - Bei Gartenbauarbeiten auf einem Privatgrundstück in Baunatal (Landkreis Kassel) ist aus einer beschädigten Leitung Gas ausgetreten. Wie die Stadt Baunatal mitteilte, wurden das Einfamilienhaus und umliegende Häuser durch Einsatzkräfte der Feuerwehr zeitweise geräumt. Zwei Personen wurden vor Ort medizinisch betreut, es bestehen nach derzeitigem Stand keine schwerwiegenden Verletzungen. Der Einsatz konnte bereits beendet werden.