Unfall mit Gasleitung

Gasleck bei Gartenarbeiten – Häuser in Baunatal evakuiert

Bei Arbeiten im Garten tritt Gas aus, mehrere Häuser werden evakuiert. Zwei Menschen benötigen medizinische Betreuung – laut Stadt ohne schwerwiegende Verletzungen.

Nach einem Gasaustritt in Baunatal mussten Anwohner ihre Häuser verlassen. Der Einsatz ist beendet, schwerwiegende Verletzungen gab es laut Stadt nicht. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Nach einem Gasaustritt in Baunatal mussten Anwohner ihre Häuser verlassen. Der Einsatz ist beendet, schwerwiegende Verletzungen gab es laut Stadt nicht. (Symbolbild)

Baunatal (dpa/lhe) - Bei Gartenbauarbeiten auf einem Privatgrundstück in Baunatal (Landkreis Kassel) ist aus einer beschädigten Leitung Gas ausgetreten. Wie die Stadt Baunatal mitteilte, wurden das Einfamilienhaus und umliegende Häuser durch Einsatzkräfte der Feuerwehr zeitweise geräumt. Zwei Personen wurden vor Ort medizinisch betreut, es bestehen nach derzeitigem Stand keine schwerwiegenden Verletzungen. Der Einsatz konnte bereits beendet werden.

