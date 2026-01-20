Bild
Gasleitung beschädigt

Gasleck in Albstadt-Ebingen – Innenstadt großräumig gesperrt

In Albstadt-Ebingen sorgt ein Gasleck für Aufregung. Straßen sind gesperrt, Anwohner müssen raus, Feuerwehr und Polizei sind im Großeinsatz. Wie lange die Sperrung dauert, ist offen.

Bau Bauarbeiten ist Gas ausgetreten. (Symbolfoto) Foto: Soeren Stache/dpa
Bau Bauarbeiten ist Gas ausgetreten. (Symbolfoto)

Albstadt-Ebingen (dpa/lsw) - In Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) ist bei Tiefbauarbeiten Gas ausgetreten. Die Innenstadt wurde nach Auskunft der Stadt weiträumig abgesperrt. Bei Bauarbeiten sei eine Gasleitung angebohrt worden. Rettungskräfte, Feuerwehren und Polizei eilten zum Einsatzort. Verletzt wurde niemand. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Umliegende Gebäude wurden evakuiert. «Von der Feuerwehr ist ein Gefahrenbereich festgelegt worden, aus diesem müssen alle raus», sagte eine Polizeisprecherin. Über die Warn-App Nina wurde die Bevölkerung aufgefordert, das Gebiet zu meiden. 

Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden in einer nahe gelegenen Festhalle betreut. Spezialisten arbeiteten daran, die beschädigte Gasleitung zu reparieren. Die Stadt Albstadt hat ein Bürgertelefon eingerichtet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
B14 wegen beschädigter Gasleitung stundenlang gesperrt
Notfälle

B14 wegen beschädigter Gasleitung stundenlang gesperrt

Bei Bauarbeiten reißt ein Bagger ein Leck in eine Gasleitung.

06.06.2025

Hemsbach: Gasleitung beschädigt - Straße gesperrt
Verkehr

Hemsbach: Gasleitung beschädigt - Straße gesperrt

Bei Arbeiten einer Glasfaserfirma wurde eine Gasleitung beschädigt. Zur Reparatur muss die Hüttenfelderstraße in Hemsbach teilweise gesperrt werden.

21.03.2025

Entwarnung bei Gasleck in Wehretal
Notfall

Entwarnung bei Gasleck in Wehretal

Bei Bauarbeiten wird ein Flüssigtank beschädigt, daraufhin tritt Gas aus. Die Polizei gibt nun Entwarnung.

19.03.2024

Rastatt

Bagger beschädigt Gasleitung: Bahnverkehr zeitweise gesperrt

05.05.2023

Unglück

Explosionen in Dresden nach Brand an Gasleitung

Bei Bauarbeiten in Dresden beschädigt ein Bagger eine Gasleitung. Dadurch kommt es zu einem Brand - und zu Explosionen. Der Feuerwehreinsatz dauert mehrere Stunden.

22.03.2023