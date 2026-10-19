Gasleck in Schule: Unterricht für alle beendet
Nachdem mehrere Schüler über Übelkeit und Kopfschmerzen klagen, reagiert die Schule - und bringt die Kinder ins Freie. Unterricht gibt es danach nicht mehr.
Leonberg (dpa/lsw) - Wegen eines Gaslecks hat eine Schule in Leonberg den Unterricht für alle Klassen beenden müssen. Nachdem mehrere Schüler über Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und Kreislaufprobleme geklagt hätten, habe die Schulleitung das Schulgebäude räumen lassen, teilte die Polizei mit.
Die Feuerwehr habe das Gebäude untersucht und leicht erhöhte Methangas-Werte festgestellt, den Ursprung des Gaslecks allerdings nicht identifizieren können.
Notärzte behandelten 42 Schüler und einen Handwerker mit leichten Symptomen, wie es hieß. Alle konnten dann nach Hause gehen, so die Polizei. Am Dienstag könne der Unterricht an der Realschule wieder wie geplant stattfinden. Zuerst hatte die «Stuttgarter Zeitung» berichtet.