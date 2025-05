Nach Brandstiftung: Fachräume in Realschule nicht nutzbar

Langenau (dpa/lsw) - Mehrere Fachräume sind nach einer Brandstiftung an einer Realschule in Langenau (Alb-Donau-Kreis) nicht mehr nutzbar. Laut Polizei steht ein 14-Jähriger im Verdacht das Feuer in der Nacht zu Sonntag gelegt zu haben. Die Ermittler beziffern den Schaden auf rund 100.000 Euro.