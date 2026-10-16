Restaurants

Gastgewerbe hofft auf goldene Herbsttage

Noch einmal auf der Terrasse sitzen, bevor der Herbst kippt: Hessens Wirte hoffen auf milde Tage und volle Tische. Aber auch regnen dürfe es mal - nachts.

Ein paar goldene Herbsttage wünscht sich der Dehoga-Präsident. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa/dpa-tmn
Ein paar goldene Herbsttage wünscht sich der Dehoga-Präsident. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Wirte und Restaurants in Hessen hoffen für ihr Geschäft noch auf ein paar «schöne, goldene Tage» im Herbst. «Wir wissen schon, dass die Sonne nicht nur scheinen kann, aber wir haben schon die Hoffnung, dass es für uns mit dem Wetter noch ein bisschen weitergeht», sagte Robert Mangold, Präsident des Dehoga Hessen. «Und dass wir noch schöne milde Herbsttage haben und am Wochenende oder nachmittags in den Städten, dass man auf der Terrasse sitzen kann.»

Für die Kollegen in der Landwirtschaft hoffe er aber, dass es nachts immer regne - und für das Gastgewerbe dann tagsüber mildes Herbstwetter sei. Auch wenn das Geschäft dieses Jahr durch eine verständliche Kaufzurückhaltung geprägt sei, sagte Mangold. Aber: «Das Gastgewerbe ist tatsächlich eine resiliente Branche geworden.» 

Ab November gehe der Blick dann auch Richtung Weihnachten, was ein sehr wichtiges Geschäft sei. Er hoffe, dass das Gewerbe in Hessen ein «schönes frühweihnachtliches Geschäft habe».

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