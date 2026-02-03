Feuerwehreinsatz

Gebäude mit Kegelbahnen abgebrannt - 500.000 Euro Schaden

In der Nacht melden Anwohner einen brennenden Dachstuhl. Vor Ort zeigt sich ein Feuer größeren Ausmaßes.

Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz. (Symbolbild)

Wildeck (dpa/lhe) - In Wildeck-Raßdorf (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ist in der Nacht auf Dienstag ein Gebäude mit Kegelbahnen abgebrannt. Gegen Mitternacht hatten Anwohner einen Dachstuhlbrand gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits das gesamte Gebäude in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Verletzt wurde niemand, so der Sprecher. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden. Den Schaden schätze die Polizei auf 500.000 Euro.

