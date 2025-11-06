Luftschiff Gefährlich nahe: Drohne verfolgt Zeppelin am Bodensee Eine Drohne kommt einem Zeppelin über Friedrichshafen bedrohlich nah. Die Polizei ermittelt. 06.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Stefan Puchner/dpa Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Luftverkehrs. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Jahrestag Vor 125 Jahren hob der erste Zeppelin ab Pleiten, Pech und Pannen: Graf von Zeppelin war 62 Jahre alt, als er sich selbst ans Steuer seines ersten Luftschiffs setzte. Einfach hatte er es mit seiner Vision nicht. 27.06.2025 Luftschiffe Neuer Zeppelin im Anflug – Flotte wird erweitert Sie sind selten und imposant: Zeppeline faszinieren nicht nur am Bodensee, sie sind auch über immer mehr Großstädten unterwegs. Nun ist ein neues Luftschiff unterwegs. 28.04.2025 Luftverkehr «Andere Art der Fliegerei» - Der Weg zum Zeppelin-Piloten Sie sind seltener als Astronauten: Auf der Welt gibt es nicht einmal 20 Zeppelin-Piloten. Drei neue sollen dazukommen. Ausgebildet werden sie am Bodensee, abheben sollen sie aber woanders. 07.08.2023 Tourismus Zeppeline starten am Bodensee in die Saison Sightseeing aus 300 Metern Höhe: Jetzt heben wieder Zeppeline am Bodensee ab. Bei dem einen Standort soll es nicht bleiben. 05.04.2023 Luftschiffe Zeppeline starten am Bodensee in die Saison Sightseeing aus 300 Metern Höhe: Am Mittwoch heben wieder Zeppeline am Bodensee ab. Bei dem einen Standort soll es nicht bleiben. 05.04.2023