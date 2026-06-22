Lkw mit Gefahrgut

Gefahrgut legt A8 lahm – Evakuierungen und Waldbrandgefahr

Ein Gefahrgut-Lkw bleibt auf der A8 liegen – rund 100 Menschen müssen evakuiert werden. Welche Risiken die Einsatzkräfte jetzt beschäftigen.

Am Albaufstieg ist ein Lastwagen mit Gefahrengut defekt. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weissbrod/dpa
Am Albaufstieg ist ein Lastwagen mit Gefahrengut defekt. (Symbolfoto)

Wiesensteig (dpa) - Ein Lastwagen mit entzündlichem Gefahrgut ist auf der A8 in Fahrtrichtung München bei Wiesensteig (Kreis Göppingen) wegen eines Defekts liegen geblieben. Bei dem Stoff handelt es sich um organisches Peroxid, wie ein Polizeisprecher mitteilte. 

«Es ist nicht auszuschließen, dass die unter Druck stehenden Gefahrstoffbehälter sich entzünden und explosiv entladen», teilte auch das Landratsamt Göppingen mit. Bei der derzeitigen Witterungslage ist davon auszugehen, dass dadurch unmittelbare Waldbrandgefahr besteht. 

In der Ortschaft Wiesensteig werden nach Auskunft der dortigen Feuerwehr derzeit rund 100 Menschen aus ihren Wohnungen und Häusern evakuiert. Sie kommen in einer Turnhalle unter, sagte ein Feuerwehrsprecher. 

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Die Feuerwehr habe versucht, das Fahrzeug zu kühlen, jedoch dann Abstand davon genommen. Jetzt werde geklärt, was zu tun sei. Die Autobahn in Richtung München ist demnach gesperrt zwischen Mühlhausen und Hohenstadt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. 

Wegschaffen des Lkws derzeit nicht möglich

Wie das Landratsamt Göppingen weiter mitteilte, manövrierten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den defekten Lastwagen aus einem unmittelbar für die Bevölkerung gefährlichen Bereich auf einen Parkplatz vor dem Lämmerbuckeltunnel. Ein weitergehendes Wegschaffen des Lastwagens sei derzeit aus technischen Gründen nicht möglich.

In der Feuerwehrleitstelle sei ein Krisenstab eingerichtet. Um 17.30 Uhr wurde eine außergewöhnliche Einsatzlage für die Gemeinden Hohenstadt, Mühlhausen im Täle und Wiesensteig festgestellt. Zur Betreuung und gegebenenfalls medizinischen Versorgung der im Stau stehenden Personen seien Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes hinzugezogen worden.

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