Gegen Auto geprallt: Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt
In Eppingen übersieht eine 18-Jährige beim Abbiegen einen Rollerfahrer. Der Mann trägt schwerste Verletzungen davon. Ein achtjähriges Mädchen hat dagegen Glück.
Eppingen (dpa/lsw) - Ein Rollerfahrer ist in Eppingen (Kreis Heilbronn) gegen ein Auto gestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Per Rettungshubschrauber wurde der 43-Jährige nach dem Unfall am Freitagabend in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Die 18-jährige Fahrerin des Autos sei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, während ein acht Jahre altes Mädchen in ihrem Wagen den Unfall glücklicherweise unbeschadet überstanden habe.
Die junge Frau hatte laut Polizei mit ihrem Auto von einem Parkplatz auf eine Straße abbiegen wollen. Dabei habe sie den Rollerfahrer übersehen, der gegen die Fahrerseite des Wagens prallte und stürzte.