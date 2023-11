Gegen parkenden Lkw geprallt: Mann auf A3 schwer verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Nacht auf Montag ist es auf der Autobahn 3 bei Flörsheim (Main-Taunus-Kreis) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam ein 52 Jahre alter Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache zwischen dem Mönchhof-Dreieck und dem Wiesbadener Kreuz in Fahrtrichtung Köln von der Fahrbahn ab und stieß mit einem auf dem Seitenstreifen geparkten Sattelzug zusammen.