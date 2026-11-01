Fußball-Bundesliga

«Geh mal nach Paris, Alter!» - Undavs lustige Ansage an Maza

Deniz Undav lobt Leverkusens Ibrahim Maza beim Auswärtssieg der Stuttgarter in höchsten Tönen. In Zukunft würde der Stuttgarter aber gerne nicht mehr gegen den Mittelfeldspieler der Werkself antreten.

Deniz Undav und der VfB Stuttgart feierten einen wichtigen Auswärtssieg in Leverkusen. (Archivbild) Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa
Deniz Undav und der VfB Stuttgart feierten einen wichtigen Auswärtssieg in Leverkusen. (Archivbild)

Leverkusen (dpa) - VfB Stuttgarts Kapitän Deniz Undav würde künftig gerne auf Aufeinandertreffen mit Bayer Leverkusens Ibrahim Maza verzichten. «Geh mal nach Paris, Alter! Ich will nicht mehr gegen dich spielen», rief Undav dem Mittelfeldspieler nach dem 4:2-Sieg der Stuttgarter in den Katakomben der BayArena zu und legte ihm einen Wechsel zum Champions-League-Titelträger Paris St. Germain nahe. 

Der quirlige Maza agierte bei der ersten Leverkusener Heimniederlage der Saison als auffälligster Offensivakteur der Werkself. Der 20-Jährige stellte die Hintermannschaft vom VfB Stuttgart immer wieder vor Probleme, erzielte am Samstagnachmittag einen Treffer per Kopf (79. Minute) und scheiterte zuvor mehrfach knapp. 

Maza bei Ballon-d'Or-Gala

Im Sky-Interview nach dem Spiel stellte Undav den Mittelfeldspieler im Leverkusener Offensivspiel heraus. «Die haben mit Maza einen überragenden Spieler, der Räume zieht und Duelle gewinnt», sagte der Stuttgarter Kapitän. Medienberichten zufolge wäre der Algerier im Sommer 2025 sogar beinahe Undavs Mitspieler geworden. Demnach sollen die Stuttgarter damals Interesse an der Verpflichtung des 20-Jährigen gehabt haben. 

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Spielt in Leverkusen groß auf: Mittelfeldspieler Ibrahim Maza. (Archivbild) Foto: Jakub Kaczmarczyk/PAP/dpa
Spielt in Leverkusen groß auf: Mittelfeldspieler Ibrahim Maza. (Archivbild)

«Es hat ja Gründe, dass sich jemand so oder so entscheidet. Möglicherweise haben wir uns einfach anders entschieden», sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach dem Spiel zu einem möglichen Interesse der Schwaben in der Vergangenheit. «Was ich zu seinen absoluten Stärken sagen muss: Er steht einfach immer wieder auf. Und das ist eine Charaktereigenschaft, die du gar nicht mehr so oft findest. Er wird gefoult und steht auf und macht immer weiter.»

Durch seine starken Auftritte könnte das internationale Interesse an Maza womöglich bald tatsächlich ansteigen. In der vergangenen Woche lernte der 20-Jährige bei der Ballon-d'Or-Gala das internationale Parkett bereits kennen. Bei der Verleihung der Kopa-Trophäe für das beste U21-Talent des Jahres belegte der Leverkusener den neunten Platz. Im Sommer 2025 war Maza von Hertha BSC zur Werkself gewechselt.

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