«Geh mal nach Paris, Alter!» - Undavs lustige Ansage an Maza

Leverkusen (dpa) - VfB Stuttgarts Kapitän Deniz Undav würde künftig gerne auf Aufeinandertreffen mit Bayer Leverkusens Ibrahim Maza verzichten. «Geh mal nach Paris, Alter! Ich will nicht mehr gegen dich spielen», rief Undav dem Mittelfeldspieler nach dem 4:2-Sieg der Stuttgarter in den Katakomben der BayArena zu und legte ihm einen Wechsel zum Champions-League-Titelträger Paris St. Germain nahe.

Der quirlige Maza agierte bei der ersten Leverkusener Heimniederlage der Saison als auffälligster Offensivakteur der Werkself. Der 20-Jährige stellte die Hintermannschaft vom VfB Stuttgart immer wieder vor Probleme, erzielte am Samstagnachmittag einen Treffer per Kopf (79. Minute) und scheiterte zuvor mehrfach knapp.

Maza bei Ballon-d'Or-Gala

Im Sky-Interview nach dem Spiel stellte Undav den Mittelfeldspieler im Leverkusener Offensivspiel heraus. «Die haben mit Maza einen überragenden Spieler, der Räume zieht und Duelle gewinnt», sagte der Stuttgarter Kapitän. Medienberichten zufolge wäre der Algerier im Sommer 2025 sogar beinahe Undavs Mitspieler geworden. Demnach sollen die Stuttgarter damals Interesse an der Verpflichtung des 20-Jährigen gehabt haben.

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Foto: Jakub Kaczmarczyk/PAP/dpa Spielt in Leverkusen groß auf: Mittelfeldspieler Ibrahim Maza. (Archivbild)

«Es hat ja Gründe, dass sich jemand so oder so entscheidet. Möglicherweise haben wir uns einfach anders entschieden», sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach dem Spiel zu einem möglichen Interesse der Schwaben in der Vergangenheit. «Was ich zu seinen absoluten Stärken sagen muss: Er steht einfach immer wieder auf. Und das ist eine Charaktereigenschaft, die du gar nicht mehr so oft findest. Er wird gefoult und steht auf und macht immer weiter.»