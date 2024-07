Geldautomatensprengung in Eschborn vereitelt

Eschborn (dpa/lhe) - Ein aufmerksamer Anwohner hat in Eschborn wohl eine Geldautomatensprengung verhindert. Er habe beobachtet, wie sich Unbekannte in dunkler Nacht an einem Geldautomaten im Vorraum einer Postfiliale zu schaffen gemacht hätten, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Als er die schwarz gekleideten Menschen angesprochen habe, seien diese geflüchtet und hätten eine schwarze Tasche zurückgelassen.