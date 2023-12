Unbekannte sprengen nachts Geldautomaten in der Wetterau

Karben (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Karben in der Wetterau einen Geldautomaten gesprengt. In der Nacht zum Freitag hörte ein Anwohner Polizeiangaben zufolge «einen Riesenknall». Rauchschwaden stiegen von dem frei stehenden Geldautomaten auf. Beute und Sachschaden waren vorerst unbekannt. «Der Geldautomat ist abgelegen in einem Gewerbegebiet. Der Anwohner hat kein Fahrzeug gesehen», sagte ein Polizeisprecher. Die Spuren würden gesichert und weitere Ermittlungen eingeleitet.