Fürth: Tatverdächtige von Geldautomatensprengung festgenommen

Fürth/Region. Die Spur führte in die Niederlande: Nach „umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen“, wie es in einer Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Hessischen Landeskriminalamts heißt, sind am Dienstag in den Niederlanden fünf dringend Tatverdächtige – aufgrund von Europäischen Haftbefehlen hessischer Gerichte – festgenommen worden, denen unter anderem die Sprengung eines Geldautomaten im Oktober 2024 in Fürth zur Last gelegt wird. „Zwei weiteren dringend Tatverdächtigen, die sich derzeit in den Niederlanden in Haft befinden, wurden europäische Haftbefehle der Amtsgerichte Hanau und Kassel verkündet“, heißt es dazu weiter. Die Einsatzmaßnahmen im Nachbarland wurden durch einen Staatsanwalt der Eingreifreserve und Beamte des Landeskriminalamtes Hessen begleitet.