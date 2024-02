Haftbefehle nach Geldautomatensprengung erlassen

Hanau/Frankfurt (dpa/lhe) - Einen Tag nach der Sprengung eines Geldautomaten im Main-Kinzig-Kreis ist gegen drei Tatverdächtige Haftbefehl angeordnet worden. Der Vorwurf laute auf Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und bandenmäßigen Diebstahl, teilte die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Der Haftbefehl sei am Donnerstag am Amtsgericht Hanau erlassen worden.

Die Männer im Alter von 22, 29 und 32 Jahren gingen den Beamten am Mittwoch bei der Fahndung mit Spürhunden und einem Helikopter an drei verschiedenen Orten ins Netz. Das Trio soll den Geldautomaten in einer Bank in Jossgrund in der Nacht zuvor gesprengt haben. Danach sollen die drei mit einem gestohlenen, hochmotorisierten Auto geflohen sein. Kurz darauf stießen die jungen Männer den Angaben nach mit einem anderen Fahrzeug zusammen, so dass sie ihre Flucht zu Fuß fortsetzen mussten.