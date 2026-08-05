Generalprobe vor Supercup: FC Bayern testet in Heidenheim

Heidenheim/München (dpa) - Sein letztes Testspiel vor dem Pflichtspiel-Auftakt im Supercup bestreitet der FC Bayern München beim 1. FC Heidenheim. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, findet das Duell mit dem deutschen Meister am 18. August um 18.00 Uhr statt.

Vier Tage später geht es für die Münchner bei Vizemeister Borussia Dortmund um den Franz-Beckenbauer-Supercup. Am 28. August eröffnen sie dann die Bundesliga-Saison gegen den VfB Stuttgart. Heidenheim startet bereits am Samstag gegen den VfL Osnabrück in die neue Zweitliga-Runde.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen zwischen dem FCH und dem FC Bayern liegt nicht lange zurück. Anfang Mai holten die Heidenheimer am 32. Bundesliga-Spieltag in München beim spektakulären 3:3 einen Punkt. Letztlich konnte die Elf von Trainer Frank Schmidt den Abstieg aber nicht verhindern.