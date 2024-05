Generalstaatsanwalt veröffentlicht Jahresbilanz

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die hessischen Staatsanwaltschaften hatten auch im vergangenen Jahr alle Hände voll zu tun. An diesem Montag (10.00 Uhr) zieht Generalstaatsanwalt Torsten Kunze Bilanz für 2023. Dabei will er auf Entwicklungen in den einzelnen Kriminalitätsbereichen eingehen. Kunze hatte bei einem Pressetermin im Februar erklärt, dass die neun hessischen Staatsanwaltschaften einer hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt seien und Unterstützung bräuchten. Den bei dem Termin genannten Zahlen zufolge gingen im vergangenen Jahr rund 431.000 neue Verfahren ein, 2021 seien es noch 393.000 gewesen. Bei dem Termin an diesem Montag anwesend sein wird auch der hessische Justizminister Christian Heinz (CDU).