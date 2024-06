Geografie-Champion: Schüler aus Brandenburg gewinnt Finale

Braunschweig (dpa) - Erdkunde ist sein Fach: Mit seinem Wissen über die Welt ist Emil Manshardt aus Brandenburg Geografie-Champion geworden. Der 15-Jährige siegte am Freitag beim Bundesfinale des «Diercke Wissen»-Wettbewerbs im niedersächsischen Braunschweig. Zweiter wurde Paul Schädlich aus Gerolstein in Rheinland-Pfalz. Tilman Leistenschneider aus Saarlouis im Saarland belegte Rang 3. Sie setzen sich gegen 13 weitere Finalistinnen und Finalisten aus ganz Deutschland sowie einer deutschen Auslandsschule in London durch.