Bundesweiter Wettbewerb

Geographie-Champion: Schüler aus Offenburg ist Bundessieger

Das Finale wirkt wie eine Quizsendung im Fernsehen. In der Aula eines Gymnasiums in Braunschweig geht es aber um den Sieg beim Geographie-Bundesfinale. Am Ende sind Jungs aus drei Bundesländern vorn.