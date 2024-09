Gericht gibt grünes Licht für Fahrrad-Demo auf der A5

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Fahrrad-Demo gegen den Ausbau der A5 auf zehn Spuren am Frankfurter Kreuz darf nach einem Gerichtsbeschluss an diesem Sonntag auf der Autobahn stattfinden. Die von der Stadt Frankfurt verfügte Untersagung der Nutzung der A5 durch die Fahrrad-Demo «Kein Ausbau der A5 auf 10 Spuren» sei rechtswidrig, teile das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main am Dienstag mit.