Grünen-Fraktion kritisiert Studie zum A5-Ausbau

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Grünen-Fraktion im hessischen Landtag hat einen Ausbau der Autobahn 5 auf zehn Spuren als finanz- und wirtschaftspolitisch unverantwortlich kritisiert. Eine im Sommer veröffentlichte Machbarkeitsstudie - die zu einem positiven Ergebnis kam - weise große Lücken auf, erklärte die verkehrspolitische Sprecherin Katy Walther in Wiesbaden. Sie verwies darauf, dass in Deutschland zahlreiche Autobahnbrücken saniert und Bahnstrecken ausgebaut werden müssten. In solchen Projekten sei das Geld besser aufgehoben als im Ausbau der A5.