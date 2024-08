Wissing: Gesamtkonzept für möglichen A5-Ausbau soll kommen

Mainz/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat für einen möglichen zehnspurigen Ausbau der Autobahn 5 am Frankfurter Kreuz ein Gesamtkonzept angekündigt. Nach einer technischen Machbarkeitsstudie folge in einem zweiten Schritt ein solches Konzept, sagte der FDP-Politiker in einem Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Wir haben den Auftrag, dafür zu sorgen, dass Deutschland nicht im Stau steht.»