Gericht: Stadt muss Video mit Aussage gegen AfD löschen

Kassel/Gudensberg (dpa/lhe) - Nach einem Gerichtsbeschluss muss die Stadt Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis ein Video mit Anti-AfD-Inhalt aus ihren Kanälen in sozialen Medien löschen. Mit einem Aufruf in dem Video habe Bürgermeisterin Sina Best (SPD) in ihrer offiziellen Funktion gegen die Pflicht zur Neutralität verstoßen, teilte das Verwaltungsgericht Kassel am Montag mit.