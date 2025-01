German-Pellets-Chef gesteht Insolvenzverschleppung

Schwerin (dpa) - Im Prozess um die Insolvenz des Wismarer Holzverarbeiters German Pellets hat der angeklagte frühere Geschäftsführer einen Teil der Vorwürfe eingeräumt. Dem vorausgegangen war eine Einigung der Prozessbeteiligten auf eine Einschränkung der Anklagepunkte. Das teilte der Vorsitzende Richter am Donnerstag am Landgericht in Schwerin mit. Bei einem vollumfänglichen Geständnis zu den noch verfolgten Vorwürfen wurde dem Angeklagten eine Gefängnisstrafe von maximal zwei Jahren in Aussicht gestellt, die zur Bewährung ausgesetzt wird.